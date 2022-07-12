Açık Ortaokul Kayıt Yenileme İşlemleri Tekrar Açıldı

Silivri Halk Eğitim Müdürlüğü, 2021-3 dönem açık ortaokul kayıt yenileme işlemleri tekrar açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1) Kayıt Yenileme Tarihi;

Açık Öğretim Ortaokulu 2021-3 dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

2) Kimler Kayıt Yenileyebilir;

2021-3 döneminde, sistemde donuk durumda ve Tasdikname almış öğrenciler kayıtlarını yenileyebilir. Tutuklu Hükümlü durumundaki öğrenciler, öğrenim çağında olup bulunduğu sınıftaki tüm derslerden başarılı öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıramazlar.

3) Ders Seçme İşlemi Nasıl Yapılacak;

Kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin, ders seçimleri öğrencilere açılmayacak olup; dersler Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak atanacaktır.

4) Cezaevi Öğretmenlerinin Dikkatine;

4.1. "Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi Özel Bilgi Güncellemeleri/Tutuklu Hükümlü Sınav Merkezi Güncelleme" başlığı altında bulunan cezaevi bilgisi özel durum bilgisi güncelleme yetkisi cezaevi öğretmenleri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine açıktır. Yeni dönem açıldığında, öğrenciler nakil olduğunda veya tahliye olduğunda, tutuklandığında bu bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir.

4.2. Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-3 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-3 dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezine başvurarak 2021-3 dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumları ise 4.1. Maddede belirtildiği üzere cezaevi öğretmenleri tarafından kontrol edilerek güncellenecektir.

5) Öğrenci Durumu "İncelemeye Alınmış Öğrenci" Olan Öğrenciler;

5.1. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde Öğrenci Durumu "İncelemeye Alınmış Öğrenci" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir.

5.2. Bu durumda olan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İnceleme Durumlarının kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

5.3. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini Açık Öğretim Ortaokulu e-posta adresine gönderecektir.

5.4. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

5.5. İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

5.6. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

5.7. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

6) Ücret Muafiyeti

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde "Ücret Muafiyeti" alanı;

? Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi olanlar,

? Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası olanlar,

? İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

? Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

? 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

? 6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

? Islah evinde kalanlar,

? İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilen öğrenciler,

? Denetimli serbestlik kapsamında olanlar,

? Tutuklu veya hükümlü olan; öğrenciler

6.1. 2021-3 dönemi kayıt yenileme işlemlerini; yukarıda ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini şahsen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

6.2. Ancak, ücret muafiyeti olan ve şahsen müracaatta zorluk yaşayan öğrenciler; ilan edilen 2021-3 dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda, ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

6.3. 2021-3 dönemi kayıt yenileme işlemi için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminden durumlarını kontrol etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.4. Ücret muafiyeti olan öğrencilere ait geçerli belgelerin bir örneğini ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

7) Kayıt Yenileme Ücreti ve Ödeme İşlemleri

7.1. 50 TL kayıt yenileme sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının ATM'lerinden veya ilgili bankaların internet bankacılığını kullanarak yatırabilirsiniz. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Kurumları kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

7.2. Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.