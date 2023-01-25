Açık otopark alanında mazgallar çalındı, vatandaşlar isyan etti

Kocaeli’de açık otopark alanında bulunan mazgallar çalındı. Daha önce de birçok defa aynı noktadan mazgalların çalındığını ve arabasını çıkarmak isteyenlerin mağduriyet yaşadığını belirten vatandaşlar, durumdan şikayetçi oldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eski bir AVM’ye ait olan ve şimdilerde açık otopark alanı olarak kullanılan alanda mazgallar çalındı. Daha önce de defalarca alandaki mazgalların çalındığı, yenileri konulmasına rağmen durumun önüne geçilemediği öğrenildi. Civarda bulunan esnaf, mazgal olmadığında bazı arabaların çıkamadığından ve mağduriyet yaşadığından dem vurdu. Öte yandan, yalnızca otopark girişindeki değil, cadde üzerindeki mazgalların da zaman zaman çalındığı öğrenildi. Vatandaşlar, durumun tekrarlanması ve mağduriyetler oluşmaması için tedbir alınmasını istiyor.

"İnsanların araçları düşüyor, kimisi çekici çağırıyor"

Bölgede esnaf olan ve defalarca mazgalsız noktada arabaların çıkamadığına şahit olduğunu belirten Özkan Yalçınkaya, "Bu otoparktaki ve dükkanımızın önünden geçen yoldaki mazgalları almaya cesaret ediyorlar. Biz göremiyoruz tabii bu arkadaşları. Gündüz yapmadıkları belli. Muhtemelen bu mazgalları gece alıyorlar. En büyük sıkıntı buranın bir otopark alanı olması. Defalarca insanların araçları düşüyor buraya ve uğraşıyorlar. Kimisi maalesef çıkaramıyor, mecburen çekici çağırıyor. Bazı düşürenler çıkaramıyor arabayı, bizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ciddi bir mağduriyet var. Yetkililerin en kısa zamanda buraya bir çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.