Açık rögar Kapağı Kazaya Neden Oldu! Vatandaş İhmalden Şikâyetçi

Silivri Büyük Kılıçlı Mahallesi ile Fener Mahallesi arasında yer alan yolda, açık bırakılan rögar kapağı kazaya neden oldu. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü İrem Karaduman yara almadan kurtuldu.

Silivri’nin Büyük Kılıçlı Mahallesi ile Fener Mahallesi arasında yer alan yolda yaşanan ihmal, vatandaşları tedirgin etti. 29 Kasım 2024 gecesi saat 21:50 sıralarında meydana gelen kazada, yol üzerinde açık bırakılan rögar kapağı, seyir halindeki bir aracın hasar görmesine neden oldu.

Kazayı yaşayan sürücü İrem Karaduman, yolun karanlık olması ve yeterli ışıklandırmanın bulunmaması nedeniyle rögar kapağını fark edemediğini belirtti. Yaşanan kazada aracında büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Karaduman, olaydan yara almadan kurtuldu.

İrem Karaduman, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, “Bu tür ihmallerin başka kazalara yol açmasını istemiyorum. İlgili kurumların gerekli önlemleri alarak benzer mağduriyetlerin önüne geçmesini talep ediyorum,” dedi.