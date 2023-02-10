Açık Yazılım Ağı'ndan Afetlerde Faydalı Olacak Yazılımlar

Ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu ve sıkıntılarla dolu süreçte, gönüllü olarak depremzedelere bir yardım eli uzatmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Hepimizin elinden gelen yardımları yapmaya çalıştığı bu dönemde, on binlerce gönüllü bir araya gelerek Açık Yazılım Ağı’nı oluşturduk. Peki, Açık Yazılım Ağı tam olarak nedir? Dilerseniz öncelikle bu sorumuza yanıt verelim.

Açık Yazılım Ağı, kâr amacı gütmeyen ve tamamen gönüllülerden oluşan bir topluluk. Niyetimiz ve asıl hedefimiz; depremzedelerin yerinin tespit edilmesi, ihtiyaç sahipleri ile yardım etmek isteyen gönüllüleri bir araya getirmek ve yardımları hızlandırmak. AFAD ve AKUT gibi yardım kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmiş veri akışı sağlayarak yardımların yerine ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Amacımıza ulaşmak için, önceden de belirttiğimiz gibi, on binlerce gönüllü bir araya gelerek faydalı siteler geliştirdik:

1.) Deprem.io: Bu uygulama, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketinde, arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacı ile oluşturuldu.

2.) Afet Harita (afetharita.com): Afet Harita ile sosyal medyada yayınlanan yardım çağrılarından alınan veriler anlamlı bilgi haline getirilerek sahada çalışan kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amaçlandı.

3.) Ben İyiyim (beniyiyim.com): İletişim ağlarının verimli işlemediği afet bölgesinde afetten etkilenen insanlar ve yakınları arasında iletişim kurulmasını sağlamak üzere geliştirildi.

4.) Afet Bilgi (afetbilgi.com): Afet bölgesindeki geçici barınma ve güvenli toplanma alanlarına, yemek dağıtım noktalarına, kan bağışı alanlarına ve diğer ihtiyaç duyulabilecek bilgilere tek link üzerinden erişim sağlama amacıyla hazırlandı.

5.) Deprem Yardım (depremyardim.com): Enkaz altında kalan depremzedelerin ya da onların adres bilgisine sahip yakınlarının konumlarını bildirmesi ve bu bilginin hızlı bir şekilde yetkili kurumlara aktarılarak yardımın ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Temennimiz gelecekte benzer afetlerin yaşanmaması olsa da, yaşadığımız tecrübeler bizi gelecekte de hızla harekete geçmemize yardımcı olacak sistemler geliştirmeye yönlendirdi. Geliştirdiğimiz bu sitelerin duyurulması ve hem yaşadığımız afette hem de olası durumlarda hızlıca kullanılmaya başlanması, el ele vererek afetlerin zararını azaltmamıza yardımcı olacaktır. Sizlerden öncelikli ricamız, bu siteleri sosyal medya hesaplarınızda, web sitelerinizde ve çevrenizde olabildiğince paylaşarak farkındalığın artmasına yardımcı olmanızdır.