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Acıkan karga restoranda karnını doyurdu, ilginç anlar kamerada

Silivri'de aç kalan bir karga, restorana girerek çorba içti. O anları restorandaki bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde restoran çalışanları kargaya hem çorba hem de suyunu elleriyle içirdiği görüldü.

Acıkan karga restoranda karnını doyurdu, ilginç anlar kamerada
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Silivri’nin Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda karga girdi. Acıkan karga masada bulunan çorbayı keyifle içti. Restoranda bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Acıkan ve susayan kargayı restoran çalışanları elleriyle besledi. Karganın çorba içtiği anlar restoran çalışanlarını şaşkına çevirdi. Karnını doyuran karga peçeteyle ağzını temizledikten sonra restoranı terk etti.

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İHA
Editör

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