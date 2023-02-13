Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları ailesinden depremzedelere yardım

Yaşanan büyük deprem sonrası “İki devlet tek millet” anlayışıyla Türkiye’nin yardımına ilk koşan ülke Azerbaycan oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları ailesi de yardım seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Kardeş ülke Azerbaycan’dan çok sayıda kurtarma ekibi deprem bölgesinde yardıma koşarken Azerbaycan halkı da yardım seferberliği başlattı. Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan Anadolu Üniversitesi bürosuna çok sayıda Azerbaycan öğrencisi tarafından yardım malzemesi toplanarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Azerbaycan Programları ailesinin yaşanan deprem felaketi karşındaki ortak mesajları ise şu şekilde oldu: “Aziz Türkiyeli kardeşlerimiz, yaşadığınız bu felaket bizleri derinden sarstı. Bu zor dönemde kardeş ülke Azerbaycan olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları ailesi olarak yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyoruz.”