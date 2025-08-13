Açıkta satılan cipse el konuldu

Bilecik’te zabıta ekipleri, açıkta satılan ve sağlıksız olduğu değerlendirilen faturasız cipslere el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı pazar alanında kapsamlı kontroller yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, "Suriye cipsi" olarak adlandırılan ürünlere, açıkta satıldığı ve sağlıksız olduğu şüphesiyle el koydu. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan bilgilendirici açıklamada, "Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar’da ilk defa satılmak üzere getirilen ve bazı marketlerde satıldığı beyan edilen Suriye cipsi adlı ürünlere el konulmuştur. Nereden alındığı ve nasıl üretildiği konusunda bilginin olmadığı ürünlerin faturasının da olmadığı tespit edildi. Ürünler toplatılarak, satışına engel olunmuştur" denildi.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinden vatandaşlara uyarı

Vatandaşların özellikle gıda ürünleri konusunda duyarlı ve hassas olmaları uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak her zaman şehrimizin tüm noktalarında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konuda üzerine düşeni yapmaları ve bu tür olumsuz durumlara karşı duyarlı ve hassas olmaları bizlere kolaylık sağlayacaktır. Üretiminin şüpheli olduğu ve açıkta satılan ürünlerin tüketilmemesi gerekmektedir. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonları aranabilir" denildi.