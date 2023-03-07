Acil kamulaştırma yapılacak

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi’nin tamamlanması için Bursa, Bilecik ve Balıkesir’in bazı ilçelerinde acil kamulaştırma yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi’nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla bazı taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu. Bu çerçevede Bursa’nın Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gürsu, Yenişehir, Osmangazi, Bilecik’in Osmaneli ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde belirlenen yerler kamulaştırılacak.