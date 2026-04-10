'Acil Para Var Diye Yok Pahasına Satılmamalı'

Silivri Belediyesi Nisan ayı Meclis toplantısında, Yeni Mahalle 646 ada 5 parselde bulunan belediyeye ait 251,61 metrekarelik hissenin diğer hissedarlara satışı görüşülerek karara bağlandı. Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının uygun görüş bildirdiği satış kararı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, söz konusu alanın kentsel dönüşüm süreci içerisinde önemli bir değere sahip olduğunu belirterek, yaklaşık 250 metrekarelik belediye hissesinin dönüşüm sonucunda 2–2,5 daire karşılığına denk gelebileceğini ifade etti. Bilirkişi raporundaki metrekare değerinin bu potansiyeli tam yansıtmayabileceğini dile getiren Yazıcı, belediyenin ekonomik ihtiyaçları olsa da taşınmazların düşük bedelle elden çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Önder Çolak ise satış sürecinde belediyenin menfaatlerinin gözetileceğini ve encümen aşamasında da taşınmazın değerinin üzerinde bir satışın hedeflendiğini belirtti.

MHP Meclis Üyesi Sultan Aşkın da konunun yalnızca satış olarak değil, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek hem vatandaşların hem de belediyenin menfaatlerini koruyacak bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.