Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlandı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla personele yönelik program düzenlendi.

Meslekte 20. Onur Yılı çerçevesinde gerçekleştirilen geceye Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Besim Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ezen, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Erkan Yamaç, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner, Başhekim Yardımcıları Dr. Ahmet Kurtuluş, Ömer Faruk Kızılçay ile acil sağlık hizmetleri personeli aileleriyle birlikte katıldı.

Başhekim Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner, acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin sarı yelekleriyle renklenen gecenin açılış konuşmasında, 1998 yılında ilimizde üç istasyon ile temelleri atılarak hizmet veren acil sağlık hizmetlerinin şuan 41 istasyon 62 ambulans 574 personelle 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini dile getirdi. Güner, “Bu camia gece gündüz demeden kazalarda, hastalıklarda veya her türlü şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren afet ve sosyal olaylarda canını dişine takarak çalışmaktadır. 2021 yılında ve öncesinde yıllık yaklaşık 125 bin vakaya hizmet veren ve bu süre içerisinde yıllık 390 bin kilometre yol yapan acil sağlık hizmeti ambulansları şehrimize özveriyle hizmet vermektedir. Bunun karşılığı şu demektir: Biz yılda 10 defa dünyayı dolaşıyoruz ve her yıl aya gidiyoruz” dedi.

Rakamların bile 112 acil sağlık hizmetleri personelinin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığının göstergesi olduğunu ifade eden Güner, “Pandemi döneminde değeri daha iyi anlaşılan şanlı sağlık ordusunun en önde giden neferleri, kimsenin yaklaşamadığı hastaların en yakınına girip onlara yardım eden cesur 112 acil sağlık çalışanları. Mesleğinde 20. Yılını dolduran çalışma arkadaşlarımın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlarım. Desteğinin bizden hiçbir zaman esirgemeyen Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya, çalışmalarımız sırasında bize rehber olan ve önümüzü açan İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Aziz Öğütlü’ye ve tüm projelerimizde yanımızda olan ve bizi destekleyen ailesine verdiği değeri bizlerden de eksik etmeyen Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dr. Serdar Değirmenci’ye teşekkür eder, tüm katılımcılara saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapmanın ciddi bir özveri gerektirdiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, “Öyle herkes ekiplerimizi ‘Hoş geldin’ diye kapıda karşılamıyor maalesef. Kazaydı, yangındı, afetti olay yerine ilk giden ve orada ilk gözüken 112 ekipleri oluyor. Bu iş karşılığı beklenmeden yapılan bir iş. Gittiğiniz yerde kimlerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Kullandığınız araçlarla olay yerine biran önce varmak için hızlı bir şekilde giderken kaza geçirme risklerini düşünmüyorsunuz. Müdahalede bulunurken kendiniz unutup yardıma ihtiyacı olan hastaları düşünüyorsunuz. Bu mesleği yapan bilir. Bizlerde bunu biliyoruz. Görevini özveriyle yapan tüm acil sağlık hizmetleri personelimizin haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasında canla başla çalışan ve acil sağlık hizmetlerini özveriyle yürüten tüm personele teşekkür ederek, haftalarını kutladı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci’ye gecenin anısına karikatür çizimle hazırlanan kendi portrelerinin bulunduğu afiş tablolar hediye edildi. Program meslekte 20. yılını dolduran personele onur ve 125 acil sağlık hizmeti personeline teşekkür plaketinin verilmesinin ardından müzik dinletisiyle son buldu.