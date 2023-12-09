Acil servis hemşireleri sertifikalarını aldı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programını tamamlayan 16 hemşire sertifikalarını aldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) tarafından Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlendi. 30 Ekimde başlayarak 8 Aralık’ta son bulan eğitim programını tamamlayan 16 hemşire için SEAH’ta sertifika töreni düzenlendi. Programa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, SEAH Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl, hastane yöneticileri ve kursiyer hemşireler katıldı.

Eğitim programıyla ilgili bilgi veren SEAH Sağlık Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl, “Vizyonlarımızdan biride Hastanemizin bir eğitim kampüsü olmasıydı. Bununla ilgili sertifika programlarında önemli bir yol aldık. Acil Bakım Hemşireliği, Yenidoğan Bakım Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyat Hemşireliği gibi 6-7 branşta sertifika programları yapıyoruz. Bu güne kadar 500’e yakın il içi ve il dışı sağlık personelimize eğitim verdik. Eğitimlerde Hocalarımızın karşılık beklemeden eğitim anlamında katkıda bulunarak bize yardımcı oldular. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çocuk Acil Bakım ve Palyatif Bakım hemşireliği branşlarında da hazırlıklarımız var” dedi.

SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis ise birçok sertifika eğitim programına yönelik çalışmaları artırarak sürdürmeyi planladıklarını dile getirirken, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu’da programlara katkı sağlayan hekimlere teşekkür etti. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, acil servis alanının dinamik ve değişken bir alan olduğunu belirterek, “Bu alan gerçekten günü gününe benzemeyen bir alan. Ger gün yeni değişiklikler oluyor. Kullandığımız teknolojik aletlerden, genelge ve yönetmeliklere kadar birçok durumda da gelişmeler ve değişiklikler oluyor. Bu alanda yetişmiş sağlık personelinin de kendini yenilemesi ve güncellemesi önemli. Acil servislerde hizmet verecek hemşirelerimizin de aldığı eğitim bu anlamda öneli. Başarıyla bu eğitimi tamamladınız, hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.