Acısını yüreğine gömdü görevinin başına döndü

Depremin hemen ardından ablası ve ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’a hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Harun Kayışlı, Kahramanmaraş’ta enkaz altından eniştesi ve yeğenini kurtarırken, ablasının ise cansız bedenine ulaştı. Kayışlı, defin işlemlerinin ardından yaşadığı acıyla birlikte görevinin başına dönerek, kurtarma çalışmalarına devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibinde yer alan Harun Kayışlı’nın hikayesi yürekleri sızlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm Türkiye’yi derin yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızla bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tüm gücünü bölgeye aktarırken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de Osmaniye’de cansiperane çalışmalarını sürdürüyordu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinden Harun Kayışlı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ikamet eden ablası Fatma Karaokur’dan haber alamayınca, Kahramanmaraş’a geçti. Kayışlı, ablası, eniştesi ve yeğeninin enkaz altında kaldıklarını öğrenince, hızla arama-kurtarma çalışmasına dahil oldu. Burada kurtarma ekipleriyle birlikte eniştesini ve yeğenini sağ bir şekilde enkazdan çıkaran Kayışlı, ablasının ise cansız bedenine ulaştı. Depremde hayatını kaybeden Fatma Karaokur’u enkazdan çıkaran itfaiye personeli Harun Kayışlı, Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehirden başsağlığı ziyareti

Defin işlemlerini tamamladığı ablasının acısını kalbine gömen ve başka canlar yitip gitmesin diye deprem bölgesinde bir can daha kurtarabilmek için yeniden arama kurtarma faaliyetlerine katılan Harun Kayışlı’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, çalıştığı bölgede taziye ziyareti gerçekleştirdi. Harun Kayışlı, babası Mehmet ve annesi Güldane Kayışlı’ya başsağlığı dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Memiş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Bu acının tarifi yok. Hepimizin yüreği sızlıyor. Rabbimden dileğim, Fatma ablamız gibi tüm hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Harun kardeşime de sabırlar diliyorum. Böyle zorlu şartlarda yeniden görevine devam ettiği için de Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.