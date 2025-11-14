Acun Ilıcalı'dan, Hull City taraftarı Owen Griffiths'e jest

İngiliz ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseri olan 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths’i tesislere ağırladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 aylık ömrü kaldığı söylenen alzheimer ve pankreas kanseri olan 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths’e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı. İleri evre alzheimer ve pankreas kanseriyle mücadele eden Griffiths, son dileği olarak ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etti. Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Acun Ilıcalı, Owen’ı karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi. Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular da Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken sağlık sorunlarıyla mücadele eden taraftarın kızı Sophie, "Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım" şeklinde konuştu.

Ilıcalı’nın taraftarına olan jesti İngiliz medyasında da geniş yer buldu.