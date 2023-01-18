Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın (Perşembe) yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle yarın (Perşembe) Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “19.01.2023 Perşembe (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 19.01.2023 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.