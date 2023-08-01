Adalar'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Adalar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKOM koordinasyonuyla 200 personelin katıldığı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükada ve Heybeliada’da; İBB İtfaiyesi ve AKOM işbirliğiyle geniş çaplı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. 200 personelin katıldığı tatbikata 1 tane hava aracı, 8 deniz aracı olmak üzere 45 araç kullanıldı. Senaryo gereği 09.43’te Büyükada İstasyon santraline gelen ihbar telefonuyla harekete geçen ekipler, Büyükada Çarkıfelek Caddesi, Kadıyoran Caddesi ile Turna Sokak arasında kalan İSKİ su deposu ve lojmanının bulunduğu alandaki yangına müdahale etti. Ekipler Büyükada’daki yangına müdahale ederken, saat 10.13’te Heybeliada’da olan ormanlık alandan gelen yangın ihbarı üzerine ekipler her iki noktaya da eş zamanda müdahale gerçekleştirdi. Tatbikatı İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da takip etti. Tatbikattın ardından Albayrak, tatbikat hakkında bilgi verdi.

“200 Personel ve 45 araçla müdahale ediyoruz”

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, ”Bu tatbikata 200 civarında personel 45 araç ile müdahale ediyoruz. Bu 45 aracın bir tanesi hava aracı, 8 tanesi deniz aracı, 36 tanesi de kara aracı. Deniz aracı bunlar kıyı emniyetinin römorkörleri. Heybeliada tatbikat esnasında da müdahaleleri oldu. Diğer kara ekipleri araçlarımız da burada ve Heybeliada’da müdahale ettiler. Çok fazla tatbikat yaparak buradaki insanlarımızın ve kendi birimimizin reflekslerini arttırmayı hedefliyoruz” dedi

Araçlar çıkarma gemisiyle Büyükada’ya taşındı

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı her iki yangın tatbikatında, Büyükada, Heybeliada, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Kartal itfaiyesiyle, 1.Ordu Komutanlığı (Heybeliada yerleşkesi), İlçe Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AYEDAŞ, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı, Adalar Koordinatörlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekipleri görev aldı. İlçelerden gelen ekip ve araçlar çıkarma gemisiyle Büyükada’ya getirildi.