Adalar'da minik öğrenciler ile polis 'el ele'

Adalar’da polis ile çocuklar arasındaki diyaloğu artırmak, çocukların polise olan güvenini pekiştirmek ve polis merkezlerini öğrencilere tanıtmak için “Bugünden Yarına Emniyet İle El Ele” projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Projede ile, polis merkezlerine davet edilen ilkokul öğrencileri, hem polislik mesleğiyle ilgili bilgi edindi hem de keyifli anlar yaşadı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak “Bugünden Yarına Emniyet İle El Ele” isimli proje ile çocuklar ve polis arasındaki diyaloğu artırmak, çocukların polise olan güvenini pekiştirmek, ayrıca polis merkezlerini öğrencilere tanıtmak, polisin ne yaptığını öğrencilere anlatmak ve öğrencilerin Türk Polis Teşkilatıyla olan bağlarını kuvvetlendirmek adına Adalar’daki ilkokul çağındaki çocuklar Polis Merkezi Amirliklerine davet edildi.

Polis merkezlerine gelen ilkokul öğrencileriyle sohbet eden ve ikramlarda bulunan polisler, öğrencilere polislik mesleği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca çocuklara broşürler de dağıtıldı. Çocuklar polis merkezlerinde keyifli ve heyecanlı anlar geçirdi.