Adalar'da turist taşıyan gezi tekneleri denetlendi

Adalar’da yerli ve yabancı turistleri taşıyan gezi teknelerine yönelik yapılan denetimlerde, mutfaktaki hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, Alkol Satış Belgesi (TAPDK) ve gıda satış izin belgeleri denetlendi, kurallara uymayan veya evraklarında eksik olanlara yasal işlem uygulandı.

Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Adalar Zabıta ekiplerinin katılımıyla Adalar’da turist taşıyan gezi teknelerine yönelik büyük çapta denetimler gerçekleştiriliyor.

İlk olarak Büyükada’dan başlayan denetimlerde, gezi tekneleri kontrol edilerek Alkol Satış Belgesi (TAPDK) ve gıda satış izin belgeleri denetlendi. Evraklarında eksik olanlara yasal işlem uygulandı. Kaçak içki, sigara kontrolü yapılırken, bandroller tek tek incelendi. Mutfaktaki hijyen kurallarına uymayan tekneler için yasal işlemler yapılıp, sağlığa uygun olmayan sağlıksız ürünler imha edildi. Yüksek sesle müzik yayını yapan teknelere cezai işlemler uygulandı.