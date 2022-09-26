Adalara yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "27.09.2022 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.