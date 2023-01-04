Adalet Bakanı Bozdağ, Somalili mevkidaşı Ali ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Hassan Moallin Mohamud Sheikh Ali ile bir araya geldi.

Bakan Bozdağ, mevkidaşı Ali ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığında görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, Somali’nin terörle mücadele konusundaki tutumu nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti. FETÖ terör örgütünün Somali’deki faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirten Bakan Bozdağ, “FETÖ terör örgütünün Somali’deki faaliyetlerini sonlandırdılar ve oradaki okullarını bir vakfa devrettiler. Bu açıdan da kendilerine terörle mücadelemize verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte de FETÖ dahil, terörle mücadele konusunda iş birliğimizin, dayanışmamızın güçlenerek devam edeceğini kendilerine ifade ettik. Ben tekrar Sayın Bakan’a ülkemizi ziyaretlerinden dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun devamını Somali’de tamamlayacağız” diye konuştu.

“Hukuk ve adalet konusunda yeni anlaşmalar imzalayacağız”

Somali ile Türkiye arasında hukuk ve adalet konusunda yeni anlaşmalar imzalanacağını belirten Bakan Bozdağ, “İnşallah bundan sonraki süreçlerde işbirliğimizi geliştireceğiz ve dayanışmamızı daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye’nin tecrübesi ve birikiminden Somali’nin adalet ve yargı hizmetlerinin üst düzeyde istifadesi için üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getireceğimizi Sayın Bakan’a da ifade ettik. Aramızda adli konularda iş birliği ve yardımlaşmayı düzenleyen ahdi temeli de gerçekleştirmek ve onu da hukuk içinde düzenleme konusunda çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki zaman içerisinde iki adalet bakanı olarak bu anlaşmaları imzalayarak ülkelerimiz arasında adli iş birliğini, standardını ve hukuki temelini de güçlü bir hale getirmiş olacağız” dedi.

Bozdağ, Somali’ye hakim-savcı eğitimi hususunda da destek vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

İki ülke arasındaki adli yardımlaşma ve iş birliği konusunun da ele alındığı görüşme sonrasında konuk Bakan Ali de Ceza İnfaz Kurumları’nı da gezdiklerini ve infaz sistemiyle ilgili bilgi aldıklarını aktardı. Teknolojinin sistemlere uyarlanması ile ilgili de bilgi aldıklarını belirten Ali, “İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin öneminden ve ortak mirasımızın öneminden bahsettik ve bunların özellikle adalet alanında nasıl geliştiririz diye konuştuk. Türkiye’nin, Somali’ye desteğinden bahsettik. Özellikle güvenlik alanında Türkiye’nin verdiği destekten bahsettik ve Sayın Erdoğan’ın 2011 senesinde Somali’ye yaptığı tarihi ziyaretten de bahsetme fırsatımız oldu. Bu ziyaretin bütün dünyanın gözünü nasıl açtığını gösterdik, konuştuk ve bundan dolayı da sonsuz müteşekkir olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.