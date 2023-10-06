Adalet Bakanı Tunç: 'AİHM'in ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan ülke Türkiye'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye ile ilgili ihlal kararlarına ilişkin, "Yerine getirme oranı yüzde 88,95. Tüm üyelerin ortalaması yüzde 79. Yani AİHM kararlarını, AİHM’in ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan ülke Türkiye. Ülkeler ortalamasının 10 puan üstündeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, medya temsilcileriyle Gölbaşı’nda bulunan Hakimevi’nde bir araya geldi. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararları, kira sözleşmeleri, FETÖ ve Ankara’daki terör saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. AİHM ihlal kararlarını değerlendiren Bakan Tunç, “AİHM kararlarının özellikle sadece belli bazı davalar bakımından Türkiye, AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke gibi gösteriliyor. Gerçek rakamları ben size söyleyeyim. Tüm ülkeler bakımından Bakanlar Komitesi’ne gönderilen dosya sayısı 31 bin 303, tüm ülkeler, üye ülkeler. İcrası tamamlanan yani hak ihlali verilip icrası tamamlanan dosya sayısı 24 bin 854. İcrası devam eden dosya sayısı, henüz yerine getirilmemiş 6 bin 449. Yerine getirme oranı yüzde 79,39 tüm ülkeler bakımından. Türkiye olarak Bakanlar Komitesi’ne gönderilen dosya sayımız 4 bin 336. Yani hak ihlali verilmiş yerine getiremediğimiz dosya sayısı 4 bin 336. İcrası tamamlanan dosya sayısı 3 bin 857. Yani Bakanlar Komitesi’ne gitmiş, icrayı tamamlamışız. İcrası devam eden 479 var. Oranımız yüzde 88,95. Yani yerine getirme oranı yüzde 88,95. Tüm üyelerin ortalaması yüzde 79. Türkiye’nin ortalaması yüzde 89. Yani AİHM kararlarını, AİHM’in ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan ülke Türkiye. Ülkeler ortalamasının 10 puan üstündeyiz” dedi.

Bakan Tunç, 28 terör örgütü mensubunun iadesini istediklerini fakat İsveç’in 22’sini reddettiğini belirterek, "İsveç’ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22’si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı.

“Soruşturma devam ediyor”

Ankara’da 1 Ekim’deki terör saldırı girişimine de değinen Bakan Tunç, soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, ”Nasıl geldiler, nereden geldiler, plaka takip sistemleri, tüm bunlar detaylı bir şekilde inceleniyor. Terör örgütü PKK’nın yaptığı noktasında bir tereddüt söz konusu değil zaten. Onlar da üstlendi terör örgütü ve burada herhangi bir yani o süreç içerisinde tabii plaka takip sistemlerine takılmaması, herhalde ara yollardan sabaha kadar yolculuk yaptıklarına göre üç dört saatlik yolu. Dolayısıyla tüm bunlar adli soruşturma neticesinde ortaya çıkacak hususlar. Yani detaylarına şu anda hiç kimse vakıf olamaz, çünkü dosya bakımından bunu adli süreçleri takip eden görevlilerimiz inceliyorlar ve sonuçta da detayları da ortaya çıkacaktır adli soruşturma sonrasında” dedi.

“Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan 29 bin 906 başvuru olmuş”

Gazetecilerin kira uyuşmazlıkları ve arabuluculukla ilgili sorusu üzerine Tunç, “Kira konusu gerçekten özellikle büyük şehirlerde vatandaşlarımızı çok sıkıntıya sokan bir konu. Bu anlamda yüzde 25 sınır vardı. Bu yüzde 25’lik sınırı biz bir yıl daha uzattık. Tabii uzattığımızda ev sahiplerinden özellikle eski kiracılar bakımından bir takım serzenişler söz konusu oldu. Ama sonrasında tabii 1 Eylül’den itibaren zorunlu arabuluculuk sistemine dahil ettik kira davalarını. Sayılar şu ana kadar 1 Eylül’den son bu sabaha kadar sayılar bunlar. Yani dün akşamki son veriler kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan 29 bin 906 başvuru olmuş. Ortaklığın giderilmesinden kaynaklanan 4 bin 404 başvuru. Kat mülkiyetinden kaynaklanan bin 878 başvuru. Komşuluk hukukundan kaynaklanan 408 başvuru. Tarımsal üretim sözleşmelerinden 142 başvuru. Toplam başvuru 36 bin 738. Kira uyuşmazlıklarında anlaşma sayısı 2 bin 817, anlaşamama sayısı 2 bin 157. Toplam sonuçlanan dosya 4 bin 974. Yani 29 bin 906’nın 4 bin 974’ü sonuçlandı. Yani anlaşma sayısının anlaşmama sayısından önde olduğunu görüyoruz. Bu da işte 29 bin bin dosya sonuçlandığında anlaşma sayısı eğer fazla çıkarsa bu da kira anlamında olumlu bir gelişmedir” ifadelerine yer verdi.