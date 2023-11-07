Adalet Bakanı Tunç: '(Can Atalay kararı) Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne sunulan mütalaaya ilişkin, "İlk Derece Mahkemesi kendi yargılama süreci içerisinde konunun Yargıtay tarafından değerlendirme yapması gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Şimdi Daire’nin kararını bekleyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen ’Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı. Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

’MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ’yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tolga Şardan’ın tahliyesine karar verilmesini değerlendiren Tunç, "Bunlar yargının yaptığı soruşturmalardır. Yargı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde kararlarını verir. Bir soruşturma söz konusu oldu. Bu anlamda hangi suçtan kimin tutuklanacağına ya da serbest bırakılacağına yargı karar verir. Yargının gerçekleştirmiş olduğu bir işlem. Gelinen noktada yargının verdiği karara saygı duymak gerekir. Yargının gündeminde bu şekilde çok sayıda soruşturma var. Bu soruşturmalarda tutuklama da tahliye de gerçekleştirilebiliyor. Yargının takdirinde olan bir husus" ifadelerini kullandı.

"(Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun iptali) AYM’ye görüşümüzü ifade ettik, takdir AYM’nin"

Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun iptali maddesini görüşmesine ilişkin soruya yönelik şunları kaydetti:

"O da AYM’nin kendi gündemiyle alakalı bir konu. TCK’de 217/A maddesi yeni bir suç tipi olarak ihdas edilmişti ve uygulamasına da başlandı. Maddede ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ halk içerisinde endişe, korku, panik oluşturmaya yönelik, kamu düzenini ihlal eden bir durum söz konusuysa bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan bağımsız yargı. Bu süreç içerisinde maddeyle ilgili AYM’ye iptal davası açıldı. Bakanlık olarak AYM’ye görüşümüzü ifade ettik, takdir AYM’nin. Hep beraber orada göreceğiz."

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını bekleyeceğiz"

Can Atalay hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne sunulan mütalaaya dair de konuşan Tunç, "Konu yine Yargıtay’ın huzurunda. Bunlar hep yargının önünde olan konu. Bu konuda yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz. Mahkeme kararıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik. Özellikle Can Atalay ile ilgili olarak verilen ihlal kararı İlk Derece Mahkemesi’ne gönderildi. İlk Derece Mahkemesi de kendi yargılama süreci içerisinde konunun Yargıtay tarafından değerlendirme yapması gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını bekleyeceğiz" dedi.