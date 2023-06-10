Adalet Bakanı Tunç: 'MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da MKE fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un patlamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.