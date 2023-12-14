Adalet Bakanı Tunç: '(Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu) Sanığın Türkiye'ye gelmesi söz konusu'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı’ programına katıldı. Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

“Avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunduk”

Bakan Tunç, sosyal medyada bir avukatın savcı odasından paylaştığı fotoğraflara ilişkin gerekli soruşturmanın açıldığını söyleyerek, “Tasvip etmediğimiz bir görüntü. Hem savcı hem de ilgili avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunduk. Bu tür nahoş görüntülere müsaade edilemez. Gerekli soruşturma hem savcı hem de avukat açısından başladı. Barolar Birliği’nden de beklentimiz hassasiyetle davranması” diye konuştu.

“Sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu”

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ölümlü kazanın ardından yurt dışına kaçmasına ilişkin Somali adli makamları ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, “Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” dedi.

“Takdir yargımızındır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirin Bakan Tunç, “Biz, vatandaşımızın savunmasını Özel’e bırakmayız. Biz sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Bu bağlamda da hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Bu kapsamda Somali Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm. Bu konuya özellikle Somali tarafından da iyi niyetle baktılar konuya. İnşallah yakın bir süreç içinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içinde takdir yargımızındır” ifadelerini kullandı.

“Yaptırımlar ile ilgili birtakım ihtiyaçlar var”

Geçtiğimiz günlerde oynanan Ankaragücü-Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini kaydeden Bakan Tunç, söz konusu durumun Türk sporuna zarar verdiğini belirtti. Sporda şiddetle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Bakan Tunç, “2011 yılında yürürlüğe giren ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu’nda’ önemli yaptırımlar var. Bu yasakları ihlal edenlerle ilgili önemli yaptırımlar var. Bu yaptırımlar ile ilgili, süreç içinde uygulama neticesinde ortaya çıkan birtakım ihtiyaçlar var” ifadelerine yer verdi.

Yapılan yaptırımlara rağmen ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırabilmek için yeni değerlendirmelere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Bakan Tunç, bu çerçevede yeni çalışmalar başlattıklarını anlattı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanununu hatırlatan Bakan Tunç, sporda yasak fiilleri ve şiddeti teşvik eden ve düzensizliğe yol açan konularla ilgili cezai yaptırımların arttırılması ve hapis cezası olması gerektiğine dikkati çekti.

Sporda şiddeti bir daha görmek istemediklerini vurgulayan Bakan Tunç, “Spor sahalarında görmek istemediğimiz bu olayların bir daha olmaması noktasında kanunumuzda birtakım değişiklik ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm tarafları ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Tüm taraflarla birlikte hazırladığımız ve ihtiyaçları ortaya koyduğumuz bir taslağı milletvekillerimizi takdirine sunacağız” diye konuştu.