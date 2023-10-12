Adalet Bakanı Tunç: 'Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Masum insanları hayattan koparan, insan onurunu yok sayan her türlü eyleme taraflarına bakmaksızın karşı olduğumuzu buradan özellikle ifade ediyorum. Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, akademik yılı açış dersinde yaptığı konuşmada geçmişte üniversitelerin zor günler yaşadığını hatırlatarak, “Her darbe döneminden önce üniversitelerimiz karıştırıldı, gencecik öğrencilerimizi hayatının baharında kaybettik. Üniversite duvarları arasında on yıllarca bilim değil kavga, idealler değil ideolojiler konuşuldu. Kapılarında gözyaşları sel oldu, gencecik kızlarımızın kılık kıyafeti nedeniyle istikballeri karartıldı. Ama son 21 yılda bu ülkenin istikbali için, milletimizin aydınlık yarınları için temel hak ve özgürlükleri, bunun yanında demokrasiyi güçlendiren reformları bir bir hayata geçirdik. Adeta bir sessiz devrimi milletimizle birlikte gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Sivil anayasa vurgusu

Bakan Tunç, mutlaka sivil bir anayasa yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “İkinci yüzyıla girerken yeni demokratik bir sivil anayasayı yaparız. Meclis, içtüzüğümüz yeni anayasa ile ilgili geçerli maddeleri içermiyor” dedi.

“İstikrar ve özgürlüklerin hâkim olduğu bir dünya düzeninden yanayız”

Türkiye yüzyılının adaletin de yüzyılı olması için gece gündüz çalışacaklarını belirten Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada da adaleti savunmaya devam edeceğiz. Çocukların katledilişini üzülerek seyrediyoruz. Uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını görüyoruz. Filistin-İsrail meselesinde Filistinli kardeşlerimiz şu anda ateş altında. Masum insanları hayattan koparan, insan onurunu yok sayan her türlü eyleme taraflarına bakmaksızın karşı olduğumuzu buradan özellikle ifade ediyorum. Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız. Kıtlığın değil bolluğun, zulmün değil adaletin, kaosun değil istikrar ve özgürlüklerin hâkim olduğu bir dünya düzeninden yanayız. Biz ülke olarak daha adil bir dünya için elimizden gelen gayreti bölgemizde ve dünyada gösteriyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını, çarenin birlik olmakta, beraber hareket etmekte, zalimin karşısında cesur, ilkeli ve kararlı şekilde durmakla mümkün olduğunu söylüyoruz. Adaletten yana olan herkesi buna davet ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Tunç’a AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu tarafından plaket takdim edildi.