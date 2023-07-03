Adalet Bakanı Tunç, Bakanlık personeliyle bayramlaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık personeli ve birim amirleri ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, makamında Bakanlık personeli ve birim amirleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Adalet Bakanlığında Kurban Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bakan Tunç, bakanlık personeli ile tek tek bayramlaşarak geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Bayramlaşma programına Adalet Bakan Yardımcıları Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can da katıldı.