Adalet Bakanı Tunç, Çanakkale'de STK temsilcileriyle buluştu
Çanakkale'de düzenlenen AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, STK temsilcilerinin istek ve taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı. Ardından Adalet Bakanı Tunç, AK Parti’ye yeni katılan kişilere rozetlerini taktı.