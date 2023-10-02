Adalet Bakanı Tunç terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombalı eylemi gerçekleştiren iki teröristten birisinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, “Adli soruşturma devam ediyor. Açıklamalar, soruşturmanın sonucunda yapılacaktır” dedi.