Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisi eğitim dönemi açılış törenine katıldı

Türkiye Adalet Akademisi’nin Yargıtay’da düzenlenen eğitim dönemi açılış törenine Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ile birçok hakim ve savcı adayı katıldı.

Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda Türkiye Adalet Akademisi’nin eğitim dönemi açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaylara başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Adalet, devletlerin payidar olmasını sağlamasının yanı sıra, devletlerin varlık sebebidir. Adalet toplumun huzur ve barışının, mutluluğunun, refahının sigortasıdır. Bir adaletsizlik olduğu zaman son kertede buna dur diyecek olan devletlerin adalet teşkilatıdır. Hakim ve savcılarıdır."

“Sizler, adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olursunuz”

Hakim ve savcı adaylarına büyük bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Bakan Tunç, "Adaletin hayatla kucaklaşması adaletin eliyle, yani sizlerin eliyle olacaktır. Sizler, adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olursunuz. Adaleti hakkıyla yaşatırsanız insanımızı da yaşatmış olursunuz" diye konuştu.

Hakim ve savcıların aynı zamanda adil de görünmeleri gerektiğine değinen Tunç, yargı tarafsızlığının bir unsurunun da adil görünmek olduğunu aktardı. Tunç, geçtiğimiz 21 yılda adalet sisteminin şartlarının çok daha ilerlediğini, personel sayısının arttırıldığını ifade etti. Ayrıca yargı hizmetlerindeki reformları devam ettireceklerini belirten Tunç, bu çerçevede getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın 2024’te uygulamaya gireceğini belirtti.

Ayrıca Tunç, Hakim ve savcıların eğitimi konusunda Türkiye Adalet Akademisi’nin çok önemli bir görevde bulunduğunu söyleyerek ifadelerini şöyle noktaladı:

"Adalet Akademimizin kapasitesini bundan sonra giderek arttırmanın gayreti içerisinde olacağız."