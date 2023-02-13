Adalet Bakanlığı çalışanlarından kan bağışı seferberliği

Adalet Bakanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki kan ihtiyacının karşılanması amacıyla bakanlıkta kurulan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne yoğun ilgi gösterdi.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına bir nebze olsun yardımcı olabilmek için kan bağışında bulunan Adalet Bakanlığı çalışanları, herkesi kan vermeye davet etti. Herkesi derinden sarsan deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Hakim Hüseyin Aksoy, “Bizler Adalet Bakanlığı personeli olarak, Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu kampanyaya destek vererek elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımız için destekte bulunmaya çalışıyoruz. Uzaktan elimizden gelen imkanlardan birisi de bu. Bunu gerçekleştirdiğimiz için de kıvançlı hissediyoruz. Bütün depremzedelere tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

"Burada çok acı hissettik"

Herkesi kan bağışı yapmaya davet eden Adalet Bakanlığı personeli Seda Kaya, “Yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. İnanın burada çok acı hissettik. Biz de Adalet Bakanlığı personeli olarak elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz. Kan bağışımızı da yapıyoruz Türk Kızılay’ına ve yapacak olan herkesi de buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

"Bağışta bulunmak çok önemli"

Kan bağışı yapılmasının önemine vurgu yapan Adalet Bakanlığı personeli Menderes Çelebi, “Adalet Bakanlığı mensubu olarak böyle bir etkinlik yapılması memnun etti beni. Gördüğüm kadarıyla da yoğun bir ilgi var. Herkes kan vermek için sıraya girmiş durumda. Bu da sevindirici bir husus. Yani oradaki insanların bize her türlü ihtiyacı var. Gerek kan bağışı yaparak, gerek maddi yardım, gerek ayni yardım ne gerekiyorsa yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.