Adalet Cami'ne yeni hizmet binası

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaca cevap veremez olduğu için yıktığı ve yerine yenisini inşa ettiği Adalet Camii yeni hizmet binasındaki inşaat çalışmalarını tamamladı. Yeni hizmet binası, seramik imalatları ve çevre düzenleme çalışlarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında mevcut hizmet binasını yıkarak, içerisinde bay-bayan ve engelli tuvaletleri, çay ocağı, dernek yönetim odası, 25 kişilik Kur’an Kursu, öğretmen odası, mutfak ve abdestliklerin bulunduğu yeni bir hizmet binası inşa etmek için çalışmalara başladı. Camilerin, ibadethane olması dışında, mahalle sakinlerinin bir araya gelip birlikte vakit geçirdikleri, sosyalleşme imkanı buldukları yerler olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Adalet Camii’nin zamanla eskiyen ve ihtiyaca cevap veremez hale gelen mevcut binasını yıkarak, yerine daha kullanışlı yeni bir hizmet binası inşa ediyoruz. İnşaat çalışmaları tamamlanan hizmet binasını çevre düzenleme çalışmalarının ardından hizmete açacağız” dedi.

Osmangazi’de kurum ayrımı gözetmeksizin vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ürettiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “İlçemizdeki okullarımızın tamamına yakınında bakım, onarım, boya ve bahçe düzenlemesi, spor alanı gibi pek çok hizmet gerçekleştirdik. Mahalle meydanları, hizmet binaları ile sağlık ocakları yaptık. Çıkmaz sokakları açtık. Mahalle aralarında sıkışıp kalmış camilerimizin çevresinde kamulaştırmalar yaparak, camilerimizi vatandaşlarımızın birlikte vakit geçirebildikleri sosyal yaşam alanına dönüştürdük. Adalet mahallemizdeki vatandaşlarımızın talebi üzerine burada da mevcut binayı yıkarak yeni ve fonksiyonel bir bina inşa ettik. İçerisinde abdestlik ve tuvaletler ile çay ocağı, dernek yönetim odası, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, 25 kişilik Kur’an Kursu, öğretmen odası ve mutfak bulunan binamızın inşaatı tamamlandı. Pencere doğramaları takıldı. Elektrik ve mekanik tesisatları çekildi. Seramik imalatı, çevre düzenleme ve sert zemin uygulamalarının tamamlanmasının ardından yeni hizmet binamızı hizmete açacağız” diye konuştu.