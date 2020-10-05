Ak Parti, nöbet sistemine geçti

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli Hemşerilerimiz;

Silivri Belediyesi AK Parti Meclis Gurubu olarak vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerine yerinde çözüm bulmak adına başlattığımız uygulama kapsamında;

Hafta içi her gün saat 10.00-16.30 saatleri arasında bir meclis üyemiz Silivri Belediyesi AK Parti Gurup odasında nöbetçi olacaktır.

Bugünkü Nöbetçi Meclis Üyemiz;

İBB Belediye Meclis Üyemiz ve Silivri Belediye Meclis Üyemiz Sayın Sami Barlas’tır. Soru, görüş ve önerileriniz için kendisini Silivri Belediyesi AK Parti Gurup Odasında ziyaret edebilir veya 444 20 47 nolu telefonu arayarak 1480 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.