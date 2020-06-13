AK Parti’den özel teşekkür

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, konuyla ilgili olarak “Covid-19 Pandemisi döneminde dünya genelinde maske temini konusunda sıkıntı yaşanırken hükümetimiz vatandaşına sahip çıkmış, maske satışında fahiş fiyatlara sınırlandırma getirmiş ve hatta evlere kadar ücretsiz maske göndermiştir. Bununla birlikte ülkemizin güzel kalpli insanları da bir araya gelerek bu virüse karşı da tek yürek olup gerek maske, gerek tulum, gerekse de maddi bağışlar ile hiçbir desteğini esirgemeden ülkesinin, devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bu süreç ilçemiz bazında da vatandaşlarımızın koronavirüse karşı tek yürek olması ile devam etmiştir. Normalleşme sürecinin başlaması vesilesi ile destekleri ile hiçbir konuda eksiklik hissettirmeyen yardımseverlerimize teşekkür etmek ve süreci istişare etmek maksadı ile maske dikimi için kumaş desteği veren Napal Tekstil, maske lastiği desteği veren Sancak Örme ve 29 Mayıs’ta kılınan ilk cuma namazı için karton seccade desteği veren Silivri Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanlarını ziyaret ettik. Sürecin Görünmeyen kahramanlarından oldukları için kendilerine şahsımız ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi.