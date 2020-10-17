Bozoğlu “Kırsal Mahalle Statüsü Hayırlı Olsun”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, TBMM’ de çıkarılan yasa ile “Kırsal Mahalle Satatüsü” uygulamasına geçilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Yeni yasa ile yapılan düzenlemenin köy hayatının yaşandığı birçok mahallede yaşanan olumsuzlukları çözeceğini ifade eden Bozoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı olarak teşkilat mensuplarımız ile yaptığımız saha çalışmaları kapsamında merkeze uzak olan ve köy hayatının devam ettiği, tarım ve hayvancılığın yayın olarak sürdürüldüğü mahallelerimizde vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları tespit ederek, saha çalışmalarımıza katılan bakan, milletvekili, genel merkez ve il düzeyindeki yöneticilerimize rapor halinde sunduk. Yapılan değerlendirmeler sonucunda AK Parti Grubumuzdan 17 Milletvekilimizin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM gündemine geldi ve 16.10.2020 tarihinde CHP, İYİ Parti ve HDP’nin red oyu vermesine rağmen Cumhur İttifakımızın yani AK Parti ve MHP’nin oyları ile meclisten geçerek yasalaştı.

Yapılan kanun değişikliği ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bulunan ve kanunda belirtilen özelliklere ve niteliklere sahip bazı mahallelerimize “Kırsal Mahalle” statüsü verilerek birçok avantaj sağlanarak yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına imkân sağlanmıştır. Kanun teklifi ile büyükşehir bünyesinde kırsal mahalleye dönüşecek olan mahalleler, sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişe bilirliği, mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda ilçe belediye meclisinde karar alınması ve alınan kararın bağlı olduğu büyükşehir belediyesinde onaylanmasının ardından “Kırsal Mahalle” statüsü kazanacaktır.

Kanun teklifi ile büyükşehir bünyesinde kırsal mahalleye dönüşecek olan mahalleler, sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişe bilirliği, mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda ilçe belediye meclisinde karar alınması ve alınan kararın bağlı olduğu büyükşehir belediyesinde onaylanmasının ardından “Kırsal Mahalle” statüsü kazanacaktır.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken Emlak Vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı alınmaz. Ve imarla ilgili harçlar alınmaz; Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler. Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin 15. ve 29.fıkraları uygulanmaz. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu muafiyetten yararlanamayacaklardır. Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.

Yasalaşan kanun ile yapılan düzenlemeler neticesinde çiftçi ve hayvancımızın mutluluğuna vesile olan bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, çiftçi ve hayvancımızın sorunlarına sahip çıkarak çözüm üreten başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş nezdinde Cumhur İttifakımızın değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Silivri’mize ve bu yasadan yararlanacak tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.