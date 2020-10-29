Bozoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

Bozoğlu’nun mesajı şöyle;

Kıymetli Silivrililer,

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bin bir zorluk ve imkânsızlıklara rağmen milletçe verdiğimiz milli mücadelenin ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin 97’nci yılını idrak etmenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Tarih boyunca hiçbir esarete boyun eğmeyen Türk milleti, milli ve manevi duygularla yüreğinde beslediği vatan sevgisi ile şanlı bayrağımızın altında bir ve beraber olmuş; vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken her türlü iç ve dış mihraklara karşı milli mücadele ruhu ile dimdik durmuştur. Yüz yıllar boyunca bizleri topla tüfekle yenemeyeceğini anlayan iç ve dış mihraklar şimdi de ekonomiden turizme; sağlıktan savunmaya türlü oyun ve tuzaklarla Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışmaktadır.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023, 2053 gibi 2071’i de kendimize bir ufuk çizgisi, bir kızıl elma olarak belirledik. Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapılarını açtı, biz de 2071 vizyonumuzla Anadolu’yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi haline getireceğiz” diyerek hedeflediği Türkiye’miz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine doğru hızla ilerlemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye’miz, enerji alanında yapılan yatırımlarla Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizin 320 milyar m3’lük doğalgaz rezervi ve ardından gelen yeni gaz rezervi müjdeleri ile enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, savunma sanayisinde tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilen SİHA, İHA ve diğer savunma araçları ile bölgenin en güçlü devleti konumuna gelecektir. Tüm bunların yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı dalgalandırarak mazluma umut zalime korku salmaktadır.

AK Parti iktidarı ile her yıl gelişen ve güçlenen ülkemizi zayıf düşürmek adına yapılan en büyük saldırılardan biri de ekonomi alanında yapılmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti dün olduğu gibi bugün de Çanakkale ruhu ile bir ve beraberdir. Gücünü bu birlik ve beraberliğin oluşturduğu milli iradeden alan devletimiz belirlediği hedefe doğru hızla ilerlemektedir.

Biliyoruz ki rengini vatan uğruna kahramanca can vermiş binlerce şehidimizin kanından alan şanlı bayrağımızın altında, önümüze çıkan bütün zorluklara ve saldırılara karşı bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ahirete intikal etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.