Şenocak'tan Bozoğlu'na tebrik ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Silivri'ye geldi. Partisinin ilçe binasına giden Şenocak, İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve teşkilat yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, ilçe başkanı Bozoğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Şenocak; "...Silivri ile ilgili güzel şeyler duyuyoruz. Çok çalışkan ve pozitif kişiliğe sahip bir ilçe başkanımız var. Mutlu Bey'i huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde İstanbul’umuz için '100 bin yeni üye' kampanyası başlayacağız. Bu kampanya kapsamında da Silivri İlçe Teşkilatımızın üzerine düşeni yapacağına inanıyorum..." şeklinde konuştu.