Tellioğlu, AK Parti Gençlik Kolları başkanı oldu

Muhammed Tayyip Tellioğlu, AK Parti Merkez Genlik Kolları ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından AK Parti Silivri Genlik Kolları Başkanı olarak atandı.

Tellioğlu, AK Parti Gençlik Kolları başkanı oldu
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Önceki dönem gençlik kolları başkanı Şafak Karabina tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirme “Genel Merkez Gençlik Kollarımız ve İl Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde alınan kararla, Silivri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Muhammed Tayyip Tellioğlu atanmıştır. Kendisine bu kutlu yolda başarılar diliyor bayrağı daima daha yukarıya taşıyacağına şahitlik ediyorum. Silivri Gençliğine hayırlı olsun.” İfadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 23:03
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