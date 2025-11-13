Adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan şahıs JASAT'tan kaçamadı

Bilecik'te 10 ay boyunca adam öldürme suçundan aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan şahıs JASAT'tan kaçamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te 10 ay boyunca adam öldürme suçundan aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı Taşçılar Köyü mevkiinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yakup D. isimli şahsın bulunduğu adresi tespit etti. JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonla, hakkında UYAP üzerinden yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 10 aydır firari durumda olan Yakup D. yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.