Adana'da depremzedeler çadırlarda barınıyor

Adana’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar AFAD ile Kızılay’ın kurduğu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Depremin 4’üncü gününde Adana’da depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Güzelyalı’da AFAD ve Kızılay, vatandaşlar için semt pazarında çadır kent kurdu. Kurulan çadırlara binaları ağır hasarlı olan ya da yıkılan vatandaşlar yerleştirildi.

Evi hasar gördüğü için çadıra gelen Ayten Taşdemir, soğuk havada ateş yakıp ısınmaya çalışıyor. Taşdemir, binalarında hafif bir çatlak olduğunu ancak herhangi ihtimale karşı binaya girmediklerini, yetkililerin kontrolünden sonra girebileceklerini söyledi. Taşdemir, çadırlara yerleştirildiklerini, bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini söyledi.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Dora da evinin depremde hasar gördüğünü, ailesiyle birlikte çadır kente geldiklerini, bütün ihtiyaçlarının giderildiğini anlattı.