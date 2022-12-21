Adana'da makaron operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana’da yürütülen başarılı operasyonda milyonlarca adet kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, Adana’nın Seyhan ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığını tespit edildi. Gözetim altındaki adreste takibe devam eden ekiplerin depoda bandrolsüz makaronlar olduğu bilgisini kesinleştirmelerine müteakip operasyon için düğmeye basıldı.

Savcılıktan alınan arama izninin ardından Gümrük Muhafaza ekipleri şüpheli adreste bulunan depo ve eklentileri didik didik aradı. Yapılan arama sonucu 20 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen milyonlarca makaronun merdiven altı tesislerde kaçak tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasadışı yollardan piyasaya sürüleceği anlaşıldı.

Operasyonda yakalanan toplam 20 milyon 500 bin adet boş makarona el konulurken, olayla ilgili soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.