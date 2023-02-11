Adana'daki Ekim Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 şiddetindeki depremde yıkılan Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki 14 katlı Ekim Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Yurt mahallesinde bulunan ve 3 bloklu binanın tek bloğunun ilk depremde enkaza dönüşmesinin ardından, ailelerin yıkılan binanın başında yakınlarına ulaşılması için acı bekleyişi 6. güne girdi.

Polis ekiplerinin çevredeki hasarlı binalar nedeni ile geniş güvenlik önlemi aldığı mahallede aileler, bölgedeki okulda kurulan çadırlarda yakınlarına ulaşılmasını beklerken AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde iş makinaları ile binada hayatını kaybeden vatandaşlara ulaşma çabası sürüyor. Apartman yıkılırken hiçbir boşluk kalmaması nedeniyle ekipler moloz yığınları arasında cenazeleri sağlıklı bir şekilde çıkarmak için yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Depremin ardından mahallede hasarlı olduğu tespit edilen birçok bina mühürlenerek giriş çıkışlara kapatılırken enkazdan geriye kalan ve hurdaya dönen araçlar ile ailelerin zorlu bekleyişi acı ve hüzün içinde sürüyor.