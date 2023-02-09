Adana'dan 60 yaralı Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana’da bulunan 60 yaralı Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tedavileri için Ankara’ya getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana’da bulunan 60 yaralı tedavileri için Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya getirildi. Adana’dan havalanan uçak gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na indi. Uçağın gelişi için Ankara ve Kırıkkale’den 60 ambulans havalimanında hazır olarak bekletildi. Uçağın inmesi ile yaralılar ambulanslara alındı. Gelen 60 yaralının 40’ı Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken 20’si ise Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının uçakları ile 243 hasta getirilmesi ile Ankara’da tedavi altına alınan toplam depremzede sayısı 303 oldu. Bu depremzedelerin 185’i Etlik Şehir Hastanesinde, 102’si Bilkent Şehir Hastanesinde, 10’u Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde, 6’sı ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyor.