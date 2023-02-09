Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi

Adana'dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul'a getirildi.

Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana’dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 52 yaralı getirdi. Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.