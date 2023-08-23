Adana Demirspor, Belçika'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda KRC Genk ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Belçika’ya hareket etti.

Adana Demirspor, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında KRC Genk’e konuk olacak. Mücadele yarın TSİ 21.00’de Cegeka Arena’da oynanacak.

Adana temsilcisi de bu zorlu müsabaka için Belçika yolculuğuna başladı. İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular, daha sonra özel uçuşla Liege kentine hareket etti.