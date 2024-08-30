Adana Demirspor ile Galatasaray 41. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile 41. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk iki haftayı kazanan sarı-kırmızılıların 3. haftadaki Gaziantep FK müsabakası ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu dolayısıyla ertelendi. Mavililer-lacivertliler ise geride kalan 3 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan aldı.

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda İsviçre ekibi Young Boys’a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray gözünü lige çevirdi. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için verilecek araya Adana Demirspor karşısında alacağı galibiyetin moraliyle girmek istiyor.

Süper Lig’de 41. randevu

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray’ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0’lık skorlarla kazandı.

Ligde deplasmanda 13 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında 2-1’lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Cimbom ligde son olarak konuk olduğu mücadelede Konyaspor’u 2-1’lik skorla yendi.

Attığı 4 golü 4 farklı futbolcu kaydetti

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 2 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Sarı-kırmızılılarda bu goller 4 farklı isimden geldi. Golleri; Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında sakatlığı devam eden Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez’in oynaması beklenmiyor.

Rekabetten notlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor’u 9-2’lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983’te Adana’da rakibini 3-0 mağlup etti.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.