Adana deprem sonrası hayalet şehre döndü

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından Adanalıların önemli bir bölümü kenti terk etti. Apartmanlar, caddeler, sokaklar boşalınca sessizliğe bürünen kent, adeta hayalet şehre döndü.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde 13 binanın yıkıldığı, 378 kişinin hayatını kaybettiği Adana’nın en işlek cadde ve sokakları ölüm sessizliğine büründü. Caddelerde sadece yardım gönüllüleri ve kentten uzaklaşma çabası içindeki vatandaşlar kameralara yansıdı. Parklar ise depremzedelerin kurduğu çadırlara ev sahipliği yapıyor.

Çocuk parklarında hüzünlü sessizlik

Adana’nın pandemi dönemindeki kısıtlamalarda bile bu kadar sessiz olmadığını aktaran Sabri Akgün, “Pazar günleri oturacak yer olmazdı ama şu an bomboş. Çok kötü bir durum. Allah ülkemize ve vatandaşlarımıza yardım etsin. Şu an Adana ölü bir kent, bomboş” dedi.

Adana sokaklarının deprem günü ve sonrasında çok kalabalık olduğunu söyleyen temizlik görevlisi ise 2. günün ardından ise sokaklarda kimsenin kalmadığını ifade etti.