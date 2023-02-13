Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, yaralı kurtulan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, depremden yaralı olarak kurtarılan ve Adana Şehir Hastanesine getirilen vatandaşları ziyaret etti.

Bir hafta önce merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar Adana Şehir Hastanesine getirilmeye devam ediliyor. Çevre illerden askeri helikopterlerle getirilen yaralılar özel yapılan sistemle depremde hiç zarara uğramayan şehir hastanesinde tedavi ediliyor. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da yaralıları hastanede ziyaret etti. Nacar, tek tek ziyaret ettiği yaralılardan bir istekleri olup olmadığını sordu. Bir yarılaya kıyafet hediye etti.