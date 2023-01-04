Adapazarı Belediyesi'nin Ocak ayı kültür sanat takvimi dolu dolu

Adapazarı Belediyesi 2023 yılı Ocak ayı kültür sanat takvimi açıklandı. Ocak ayı etkinlikleri Adapazarı eski Belediye Başkanı Erkal Etçioğlu’nun konuk olacağı Aynalı Kavak Sohbetleri ile start alacak. Başkan Mutlu Işıksu, “Seçkin programlarımız, çocuk ve yetişkin tiyatrolarımız, konserler ve söyleşilerimizle yeni yılın ilk ayında da sizlerle buluşmaya hazırız. Kültür sanat dostlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri 2023 Ocak ayı takvimi açıklandı. Her ay geniş yelpazede beğenilen programları şehir insanı ile buluşturmaktan duydukları memnuniyeti paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, “Kültür sanat etkinliklerimizin beğeniyle takip edilmesinden ve programlarımıza gösterilen teveccühten büyük mutluluk duyuyoruz. Seçkin programlarımız, çocuk ve yetişkin tiyatrolarımız, konserler ve söyleşilerimizle Ocak ayında da sizlerle buluşmaya hazırız. 2023 yılının ilk kültür sanat etkinliği Adapazarı Belediyesi eski başkanlarımızdan Erkal Etçioğlu’nun konuk olacağı “Aynalı Kavak Sohbetleri” ile başlayacak. Kültür sanat dostlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.