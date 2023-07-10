Adapazarı, düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında buluştu

Adapazarı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, şehrin kalbinde ve Poyrazlar’da düzenlenen Adapazarı’nın kurtuluşunun 102’nci yılı etkinlikleri, coşku içinde gerçekleştirildi.

102. yıla özel düzenlenen etkinlikler, 8 Temmuz Cumartesi sabahı başlayıp 9 Temmuz Pazar gecesine kadar devam etti. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak kurtuluş kahramanı Halit Molla’nın Söğütlü Sıraköy’deki kabri başında anıldı. Anma programından sonra, Tarihi Uzun Çarşı’da şehir protokolü ve vatandaşlar hep birlikte mehteran eşliğinde Ağa Cami’den Orhan Cami’ye kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. 9 Temmuz Pazar akşamı sanatçılar Sinan Şimşek, Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, sevenleriyle buluştu. Binlerce Adapazarlının akın ettiği konserde katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

“Her zaman olduğu gibi yine birlikte çok güzeldik”

Gerçekleşen etkinliklere dair açıklamalarda bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı kutlu olsun. Kurtuluş kahramanımız Halit Molla ve arkadaşlarını dualarla andık. Tarihi Uzunçarşı’mızdan Orhan Camii’mize kurtuluş yürüyüşümüzü hep birlikte gerçekleştirdik. Kıymetli esnafımızla selamlaştık, muhabbetimizi tazeledik. Mehteran, kurtuluş salası ve mevlid programları ile ecdadımızı, o günleri yad ettik. Poyrazlar Etkinlik Sahnesinde gerçekleştirdiğimiz konserlerde sanatçılar Sinan Şimşek, Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman ile birlikte muhteşem bir akşam yaşadık. Her zaman olduğu gibi yine birlikte çok güzeldik. Beraber hüzünlenip beraber sevindik. İnşaallah bu topraklar üzerinde birlik ve beraberlikle, samimiyet ve muhabbetle yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerimize, bizimle olan, kalbi Adapazarı için çarpan herkese çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı’mızın kurtuluşunun anlam ve önemini yaşamaya ve yaşatmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.