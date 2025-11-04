Adapazarı'na Kadın Konuk Evi kazandırılıyor

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, hayırsever desteğiyle Adapazarı’na Kadın Konuk Evi kazandırılacağını açıkladı. Işıksu, "Barınma ihtiyacı olan hanımefendiler için özel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Bağış yaparak bu hizmete vesile olan inşaat firması yetkililerine çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlığında, Orhangazi Kültür Merkezi’nde, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 22 maddelik gündemle toplanan mecliste, 6 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde imar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi, kalan 15 madde CHP’li meclis üyelerinin çekimser kalması neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem dışı konuşmalarda ilk söz alan AK Parti’li meclis üyesi Betül Kocacık, yaptığı konuşmada, şehirlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesinin, sosyal devlet anlayışının güçlü bir tezahürü olduğunu ifade etti. Deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Kocacık, kentsel dönüşüm çalışmalarının gecikmeden, kararlılık ve sorumlulukla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Kocacık’ın ardından söz alan MHP’li Meclis Üyesi Necip Nalbantoğlu, Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle saygı ve rahmet dileklerini iletti. İlçede artan nüfusa bağlı olarak otopark sorununun yaşandığını belirten Nalbantoğlu, özellikle ücretli otoparklardaki fiyat farklılıkları ve kaldırımların işgali konusunda vatandaşların yoğun şikâyetleri olduğunu söyledi. MHP Grubu olarak Adapazarı’nın yararına olacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirten Nalbantoğlu, "Biz de Mutlu Başkanımızın ifade ettiği gibi Adapazarı’nı çok seviyoruz; vatandaşın derdini dile getirmek görevimizdir" diyerek sözlerini tamamladı.

Gündem dışı konuşmalar

CHP’li meclis üyeleri Elif Yar, Serhat Erişir ve Mustafa Ali Kaya, kürsüye gelerek eleştirilerini yaptı. Elif Yar yaptığı konuşmada, "CHP’li meclis üyesi olarak bir baskı hissediyorum. Her söylediğimize cevap vermezseniz memnun oluruz. Farklı görüşleri temsil ediyoruz. Öz eleştiri yapmalı ve hepimiz kendimizi gözden geçirmeliyiz" derken Serhat Erişir, mahkeme tarafından iptal edilen Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çerçevesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Plan Notu Değişikliklerini yargıya taşıdıklarını ve yargının planı iptal ettiğini söyledi. Sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Erişir, vatandaşa, oluşan mağduriyetin sebebinin CHP olduğunun söylenmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Erişir, "Mahkeme kararına herkesin saygı duyması gereklidir" diye konuştu. Meclis üyesi Mustafa Ali Kaya ise yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir" diyerek Adapazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında bayram ile ilgili yapılan paylaşımlarda Atatürk’e yer verilmemesini eleştirdi.

Otopark sayısı artıyor

AK Parti’li meclis üyesi Mehmet Yılmaz ise Nalbantoğlu’nun konuşmasını işaret ederek, "Adapazarı’mızda otopark sayıları artıyor, artmaya da devam edecek. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından SEAH Karşısında inşa edilen Katlı Otopark hizmete açıldı. Yine merkezde Atatürk İlköğretim Okulu’nun yerinde otopark inşa edilecek ve Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında da bu ihtiyaca destek olacak çalışmalar yapılacak. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemizde de otoparkımız var. Düzenli otoparklar noktasında belediyelerimizin gayretleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaptığı konuşmada, ilk olarak Kasım ayı içerisindeki önemli günlere değindi. Işıksu, "3 Kasım, milletimizin umuduyla, inancıyla ve dualarıyla başlayan büyük yürüyüşün 23. yılıydı. 2002’de milletimizin güçlü desteğiyle iktidara gelen AK Parti, Türkiye’nin alın yazısını değiştiren hizmetlerle dolu bir sürecin öncüsü oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adaletin, kalkınmanın, kardeşliğin ve millet iradesinin hâkim olduğu bir Türkiye için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Nice yıllara, nice eserlere, hep birlikte inşallah" ifadelerini kullandı. 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olduğunu belirten Işıksu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla yad ediyoruz" diye konuştu. Işıksu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin bu özel günlerini kutladı.

CHP’lilerin eleştirilerine yanıt

Başkan Işıksu konuşmasının devamında CHP’li meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt verdi. Yar’a hitaben konuşan Işıksu, "Biz meclisimizde her zaman cevapsız soru kalmasın isteriz. Kendinizi baskı altında hissetmeyin lütfen. Burada herkesin konuşma hakkı var, kim konuşmak isterse söz veriyoruz, cevapları da veriliyor, kamuoyunun takdirine sunuluyor, bu da demokrasinin bir gereğidir" dedi. Erişir’e yanıt veren Işıksu, Erişir’in kastettiği plan notlarının Adapazarı Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin desteği neticesinde oy birliğiyle geçtiğini hatırlattı. Işıksu, "Bizde oy birliği, Büyükşehir’de CHP ret ve oy çokluğu. Evet, yargı kararlarına hepimiz saygı duymalıyız. Sadece bu konuda değil tüm konularda CHP’li meclis üyelerimize kendi ifadeleri doğrultusunda yargı kararlarına saygı duymak gerektiğini ifade ediyorum" diye konuştu. CHP’li Erişir’in söz alarak, muhtemel vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik destek talebine de cevap veren Başkan Işıksu, "Biz milletimize hizmet iradesini her zaman ortaya koyuyoruz. Zaten çalışmalarımızı da yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ve Bakanlık görüşlerine uygun olsun, milletimizin lehine olsun isteğiyle şekillenmektedir. Zaten meclisimize de maddeler bu hedeflerle geliyor" şeklinde konuştu. CHP’li Kaya’nın Atatürk’e saygı eleştirisine, sosyal medya ve kısa mesaj üzerinden vatandaşlara gönderilen mesajı okuyarak cevap veren Başkan Mutlu Işıksu, "Vatandaşlarımıza 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda şu mesajımızı iletmişiz: ‘Cumhuriyetimizin 102. yılında, eşsiz mirasımıza sahip çıkarak daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk Ordumuza, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımıza minnet ve şükranla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.’ Yani mesajımızı da okuduk, bunun üzerine ilave başka bir şey söylemeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Spor kompleksi geliyor

Başkan Mutlu Işıksu, meclis gündeminin oy birliğiyle geçen iki maddesi hakkında da görüşlerini paylaştı. Gündemin 17. maddesinin kabul edilmesine dair meclis üyelerine teşekkür eden Işıksu, "Tepekum Mahallemizde inşallah 26 dönüm arazi üzerinde bir Spor Kompleksi inşa edilecek. 4 bin kişilik spor kompleksi, Milli Takımlar Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu. Gençlik ve Spor Bakanımız müjdesini vermişti, kendilerine teşekkür ediyoruz, inşallah imar planından sonra protokol aşaması ile bu hizmetin Adapazarı’mıza kazandırılması noktasında çalışmalarımızı gayretle sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kadın Konuk Evi kazandırılıyor

Gündemin 21. maddesine istinaden hayırsever desteğiyle Adapazarı’na Kadın Konuk Evi kazandırılacağını açıklayan Başkan Işıksu, "Barınma ihtiyacı olan hanımefendiler için özel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Bağış yaparak bu hizmete vesile olan inşaat firması yetkililerine de çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Adapazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısı, 01 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.