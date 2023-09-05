Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak’ta bulunan Birkent İş Merkezi’nin üst katındaki kahvehane içerisinde meydana gelen olayda S.G. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakmasının ardından saldırgan yanında bulunan bıçakla S.G.’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
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